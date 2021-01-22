Fenerbahçe Beko zorlu Moskova deplasmanında! Canlı yayın ve canlı iddaa Misli.com'da...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE BEKO

Son olarak Euroleague’in çift maç haftasında Baskonia ve Panathinaikos’a karşı gösterdiği olağanüstü performans ile iki maçtan da galibiyet çıkaran Sarı lacivertliler, play-off yarışında makasın daralmaya başladığı şu noktada ligin en güçlü ekiplerinden CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Playoff’a girebilmek için mücadele veren Zalgiris ve Olympiakos’un karşı karşıya geleceği bu haftada Fenerbahçe Beko’nun Rusya deplasmanından çıkaracağı bir galibiyet sarı lacivertli ekibe büyük avantaj sağlayacak.

CSKA MOSKOVA

Saat 20.00’da başlayacak zorlu mücadelede CSKA Moskova tarafında Will Clyburn’un forma giymesi beklenmiyor.

Takımın diğer yıldızları Mike James ve Daniel Hackett’ın ise durumları maç saatinde belli olacak.

Rus ekibi, Euroleague’de yakaladığı uzun galibiyet serisinin ardından Baskonia ve Barcelona karşılaşmalarında aldığı 2 mağlubiyet ile tökezlemiş ve zirve mücadelesinde Barcelona’nın farkı yalnızca 1 maça indirmesine izin vermişti.

Bu dönemde sakatlık ve formsuzluk gibi etkenlerle de mücadele eden CSKA Moskova da maça hedef gözüyle bakıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bu sezon 20 maçta 10 galibiyet alırken bu maçların yalnızca 6’sında 160 sayı barajı aşıldı.

- CSKA Moskova’nın ise bu sezon oynadığı 20 maçın 12’sinde 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu heyecanlı Euroleague karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com kullanıcıları, Fenerbahçe Beko’nun deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya geleceği maçta %14 oranında temsilcimizin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN MAÇ TAHMİNİ

Fenerbahçe Beko, farklı Zalgiris yenilgisi sonrası toparlandı ve 5 maçtır kazanıyor. Bu ivme ile lig lideri CSKA Moskova karşısına çıkacaklar. Yeni transfer Kyle Queen bu maçta oynamayacak. Barthel bu hafta da yok. CSKA geçen hafta evinde Barcelona'ya mağlup old. Mike James'in durumu maç saati belli olacak. Birkaç maçtır oynamayan Clyburn ve Hacket'ın da durumları net değil. Fenerbahçe son haftalarda iyi hücum ediyor. CSKA da evinde yüksek skorlara ulaşan bir takım. 154.5 sayı barajının aşılacağını düşünüyorum. Tercihim üst.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...