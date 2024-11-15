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Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi'nin 10. Hafta karşılaşması!

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#Basketbol#Fenerbahçe#Maç
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta, hangi kanalda THY Avrupa Liginin 10. Hafta karşılaşması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 14:57

THY Avrupa Ligi'nin 10. Hafta karşılaşmaları kapsamında bugün yani 15 Kasım Cuma günü Fenerbahçe Beko sahasında Zalgiris Kaunas'ı sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesinde heyecan dolu geri sayım devam ederken sporseverler merak içerisinde "Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen ayrıntılar...

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Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam oynanacak olan karşılaşma öncesinde sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saati ve kanalı...

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

Maccabi Playtika, Partizan, LDLC ASVEL'in ardından Bayern Münih'i de mağlup ederek kazanma serisini sürdüren Fenerbahçe Beko, 7 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 6 galibiyetli 5 takımdan Zalgris Kaunas ise 6. basamakta bulunuyor.

 

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#Basketbol#Fenerbahçe#Maç

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