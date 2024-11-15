Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi'nin 10. Hafta karşılaşması!

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Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam oynanacak olan karşılaşma öncesinde sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saati ve kanalı...

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

Maccabi Playtika, Partizan, LDLC ASVEL'in ardından Bayern Münih'i de mağlup ederek kazanma serisini sürdüren Fenerbahçe Beko, 7 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 6 galibiyetli 5 takımdan Zalgris Kaunas ise 6. basamakta bulunuyor.