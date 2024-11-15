Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı Türkiye'nin En Yüksek Oranları farkıyla ve canlı yayınla Misli'de!

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İlandır.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 10. haftasında bugün Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Zalgirio Arena'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Maccabi Playtika, Partizan, LDLC ASVEL'in ardından Bayern Münih'i de mağlup ederek kazanma serisini sürdüren Fenerbahçe Beko, 7 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 6 galibiyetli 5 takımdan Zalgris Kaunas ise 6. basamakta bulunuyor.

FENERBAHÇE BEKO'DA 3 EKSİK

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Wade Baldwin IV ve Devon Hall sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

ZALGIRIS'İN KADROSU

Andrea Trinchieri tarafından çalıştırılan Zalgiris Kaunas’ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Lukas Lekavicius, Dovydas Giedraitis, Sylvain Francisco, Nedas Montvila, Lonnie Walker, Deividas Sirvydis

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Forvetler: Matt Mitchell, Edgaras Ulanovas, Ignas Brazdeikis, Arnas Butkevicius, Brady Manek, Alen Smailagic

Pivotlar: Laurynas Birutis, Bryant Dunston, Aleksas Bieliauskas

Zalgiris – Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken notlar

- Zalgiris, bu sezon EuroLeague’de evinde oynadığı 4 maçı da kazandı.

- Zalgiris, evinde oynadığı 4 maçın ilk yarılarını da önde bitirdi ve 3 maçta çift haneli farka ulaştı.

- Fenerbahçe, EuroLeague’de oynadığı son 4 maçı da kazanırken; aynı zamanda bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta da galip geldi.

- İki takım arasında Zalgiris’in ev sahipliğinde oynanan son 4 maçı Litvanya temsilcisi kazandı.

- İki takım arasında Litvanya’da oynanan son 5 maçta ortalama 165,6 sayı atıldı.

MİSLİ'DEN CANLI YAYINLANACAK

Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı, Türkiye'nin En Yüksek Oranları'nı veren Misli'den canlı yayınlanacak. Misli'de Zalgiris galibiyetine 1.53; Fenerbahçe Beko galibiyetine ise 2.12 oran veriliyor.