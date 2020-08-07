Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarına başladı

Antrenman öncesinde genel menajer Maurizio Gherardini, saha ortasında teknik heyet ve oyuncularla kısa bir toplantı yaptı.



Başantrenör Igor Kokoskov ile yeni transferler Lorenzo Brown ile Edgaras Ulanovas antrenmanda yer almadı. Bugün İstanbul'a gelecek olan Igor Kokoskov, yarınki antrenmanda takımın başında yer alacak.



Fenerbahçe Beko, Ulanovas ve Brown'un da katılımıyla, gelecek hafta Topuk Yaylası'na giderek kamp çalışması gerçekleştirecek.