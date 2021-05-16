Fenerbahçe Beko yarı finale yükseldi
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 98-79 yenen Fenerbahçe Beko adını yarı finale yazdırdı.
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 98-79 yenen Fenerbahçe Beko adını yarı finale yazdırdı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Polat Parlak
Darüşşafaka Tekfen: Luther 9, Magette 6, Andrews 6, Doğuş Özdemiroğlu 14, Jerrett 13, Erkan Veyseloğlu, Berk Demir 2, Gulley 19, Emircan Koşut 2, Sinan Güler 6, Görkem Doğan 2
Fenerbahçe Beko: Guduric 9, Melih Mahmutoğlu 29, De Colo 26, Barthel 12, Vesely 1, Biberoviç 10, Pierre 8, Kenan Sipahi 3
1.Periyot: 20-26
Devre: 46-53
3. Periyot: 70-76
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