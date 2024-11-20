Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna karşısında seriyi devam ettirme hedefinde! En yüksek oranlar ve canlı yayın Misli'de...

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İlandır.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'de 11. haftanın açılış maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.

Bologna'daki Unipol Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO LİDER

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 10 müsabakada 8 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Öte yandan sarı - lacivertlilerde oyun kurucular Wade Baldwin, Devon Hall ve Wilbekin'in sakatlıkları sürüyor.

BOLOGNA KÖTÜ BAŞLADI

Geride kalan 10 karşılaşmada sadece 2 kez kazanabilen İtalyan temsilcisi ise THY EuroLeague'deki 18 takım arasında 17. sırada yer aldı.

MİSLİ İLE TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK ORANLARI

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Şampiyon Oran farkıyla Misli'de bu karşılaşmada Virtus Bologna galibiyetine 1.90, Fenerbahçe Beko kazanıra ise 1.85 oran veriliyor.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

CANLI YAYIN MİSLİ'DE

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı, Misli'den canlı olarak izlenebilecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Virtus Bologna, EuroLeague’de bu sezon oynadığı 10 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki son 5 maçını kazanırken; deplasmanda oynadığı 4 maçta da galip geldi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de deplasmanda oynadığı 4 maçı da tek haneli farklarla kazandı.

İki takım arasında oynanan 5 maçın hepsinde en az 160 sayı atıldı.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %21’i Fenerbahçe Beko’nun galip geleceğini düşünüyor.