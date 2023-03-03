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Canlı: Fenerbahçe Beko Virtus Bologna (Euroleague maçı)

Güncelleme Tarihi:

#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Virtus Bologna
Canlı: Fenerbahçe Beko Virtus Bologna (Euroleague maçı)
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 10:39

Fenerbahçe Beko ile Virtus Bologna, Euroleague'in 25. hafta maçında karşı karşıya geliyor.

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Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Virtus Bologna kozlarını paylaşıyor.

İkinci çeyrek bitti

Fenerbahçe Beko: 58

Virtus Bologna: 29

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki son mücadelesinde 5 Şubat Pazar günü Ayos Konyaspor’a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, rakibini 61-62 ile geçerek 18. maçında 16. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre 15, Marko Guduric 13 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’da sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor. 12 kişilik maç kadrosunda teknik ekip tarafından karar verilecek.

Virtus Bologna, bu sezon Euroleague’de oynadığı 25 maçta 12 galibiyet aldı. Virtus Bologna, son olarak 24 Şubat Cuma günü konuk ettiği Cazoo Baskonia’yı 88-83 ile geçti. Bologna cephesinde Milos Teodosic 17, Marco Belinelli 15, Tornike Shengelia 12 sayı buldu.

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FENERBAHÇE BEKO VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Virtus Bologna maçı bu akşam saat 20:45'te başladı. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Virtus Bologna

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