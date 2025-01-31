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Fenerbahçe Beko Virtus Bologna basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Fenerbahçe Beko#Virtus Bologna#Euroleague
Fenerbahçe Beko Virtus Bologna basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 11:29

Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ile Euroleague karşılaşması basketbol severlerle buluşacak. THY Avrupa Ligi'ni lider olarak bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe Beko, alt sıralardaki rakibi Virtus Bologna'yı mağlup etmenin yollarını arayacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar

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Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı, Euroleague'de heyecan verici bir mücadeleye sahne olacak. Ligde şansı git gide azalan Virtus Bologna, liderlik koltuğunu zorlayan Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko, ev sahibi avantajıyla sahaya çıkarken, Virtus Bologna ise zorlu deplasmanda galip gelmek için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Beko Virtus Bologna basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE BEKO VİRTUS BOLOGNA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Euroleague 2024-2025 sezonu kapsamında Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna karşı karşıya gelecek. Mücadele, 31 Ocak 2025 tarihinde saat 20.30'da S Sport ekranlarında olacak.

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#Fenerbahçe Beko#Virtus Bologna#Euroleague

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