Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes zafer için sahada, yüksek oranlar Misli'de!

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THY EuroLeague'in 12. haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Beko bugün İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk edecek.

EuroLeague'de çıktığı son 6 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi Olimpia Milano ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te karşılaşacak.

FENERBAHÇE BEKO LİDER

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nde 9 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider durumda bulunurken Olimpia Milano ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe Beko'da sakatlığını atlatan Wade Baldwin antrenmanlarda yer almıştı. Baldwin'in oynama ihtimali bulunurken, Scottie Wilbekin ve Devon Hall müsabakada forma giyemeyecek.

Milano'da ise Bolmaro, Flaccadori, Nebo ve Tonut'nun sakatlıkları sürüyor. Dimitrijevic, Bortolani ile Gillespie'nin durumları belirsizliğini koruyor.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, EuroLeague’de oynadığı son 6 maçı kazandı.

Fenerbahçe, evinde oynadığı son 4 resmi maçta en az 84 sayı attı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçın 9’unda 160 sayı baremi aşılmadı.

FENERBAHÇE BEKO - MILANO MAÇI ŞAMPİYON ORAN'DA

Misli'de bu maçta Şampiyon Oran farkıyla Fenerbahçe Beko galibiyetine 1.40, Milano kazanıra ise 2.81 oran veriliyor.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

MİSLİ ÜYELERİ NEYİ TERCİH EDİYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %52’si Fenerbahçe galibiyetini tercih ediyor.

ANADOLU EFES ZAFER İÇİN SAHADA

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında bugün deplasmanda Fransa ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek.

Lyon kentindeki LDLC Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Anadolu Efes, 9. sırada yer alıyor.

Fransız temsilcisi ise 3 galibiyet ve 8 yenilgiyle 16. sırada bulunuyor.

ANADOLU EFES'İN EKSİKLERİ

Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Doğuş Özdemiroğlu, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak. Asvel'de ise Melvin Ajinca ve Paris Lee'nin durumu belirsiz. Edwin Jackson ise sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

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AVRUPA'DA 848. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 848. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 369 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 600. müsabakasını yapacak.

Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 599 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 278'inden mağlup ayrıldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Anadolu Efes, EuroLeague’de deplasmanda oynadığı 6 maçın 5’ini kazandı.

İki takım arasında oynanan son 3 maçta en az 164 sayı atıldı.

Anadolu Efes, bu sezon EuroLeague deplasmanlarında ortalama 85,33 sayı üretti.

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ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Asvel galibiyetine 2.17, Anadolu Efes kazanıra ise 1.61 oran veriliyor.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %43’ü Anadolu Efes’in kazanacağını düşünüyor.