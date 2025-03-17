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Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes THY Avrupa Ligi mesaisinde

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#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#THY Avrupa Ligi
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes THY Avrupa Ligi mesaisinde
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 12:35

Fenerbahçe Beko, 20 Mart Perşembe günü Monaco'ya konuk olacak. Anadolu Efes ise 21 Mart Cuma günü deplasmanda Partizan ile karşılaşacak.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta heyecanı 18 Mart Salı günü bir maçla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 30. hafta maçları, 18 Mart Salı, 20 ve 21 Mart'ta oynanacak.

Türk temsilcilerden Fenerbahçe Beko, 20 Mart Perşembe günü Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ise 21 Mart Cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak.

PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

18 Mart Salı:

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

20 Mart Perşembe:

21.00 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko

22.15 Maccabi Playtika (İsrail)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

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22.45 Real Madrid (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

21 Mart Cuma:

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.45 Partizan (Sırbistan)-Anadolu Efes

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#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#THY Avrupa Ligi

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