Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes parkede, canlı yayınlar Misli'de!

Haberin Devamı

İlandır.

FENERBAHÇE BEKO- VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, bu akşam İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak. Mücadele, Şampiyon Oran farkıyla Misli'den canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe Beko, ligin 24. haftasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO 15 GALİBİYETLE 2. SIRADA

Organizasyonda bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, haftaya 15 galibiyet ve 7 yenilgi sonucunda 2. sırada girdi.

RAKİP BOLOGNA 16. SIRADA

İtalyan ekibi ise oynadığı 23 maçta 7 galibiyet alırken, 16 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 16. basamakta kendine yer buldu.

İKİ TAKIMDA DA İKİ SAKAT VAR

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko'da Baldwin ile Wilbekin sakatlıklarından dolayı bu akşam forma giyemeyecek. Konuk ekip Virtus Bologna'da ise Zizic ile Clyburn'ün sakatlığı bulunurken Daniel Hackett'in oynayıp oynamayacağı henüz belirsiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, EuroLeague’de oynadığı son 5 maçı kazandı.

Fenerbahçe, son 5 maç EuroLeague maçında ortalama 91 sayı attı.

EuroLeague’de bu sezon Virtus Bologna’nun dış saha maçlarında ortalama 168,73 sayı atıldı.

Fenerbahçe, Virtus Bologna ile evinde oynadığı 2 maçı da çift hanelerle kazandı.

MİSLİ YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU

Fenerbahçe'de Wilbekin ile Baldwin yok. Virtus Bologna'da Clyburn, Zizic yok. Hackett'in oynama durumu belirsiz. Fenerbahçe, EuroLeague'de son 5 maçını kazandı. Olympiacos'u deplasmanda devirerek liderlik koltuğuna da göz diktiler. Errick McCollum transferi takıma güç kattı. Hayes ile Guduric'in yüksek katkılı performansları sürüyor. Virtus Bologna koç Ivanonic'in gelişiyle savunma tarafında daha etkili. Son 8 resmi maçları Alt sonuçlandı. Clyburn önemli eksik. Fenerbahçe kadro kalitesiyle net favori durumda. Fenerbahçe'nin en az 8 farklı kazanmasını bekliyorum.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %9’u Fenerbahçe’nin galip ayrılacağını düşünüyor.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu zorlu mücadelede Misli'de Şampiyon Oranlar kullanıcılarla buluşuyor. Buna göre Fenerbahçe Beko’nun zaferine 1.06 yerine 1.10 oran veriliyor. Öte yandan konuk takım Virtus Bologna’nın kazanır oranına 3.93 yerine 4.08 olarak gösteriliyor.

* Oranlar değişiklik gösterebilir.

Haberin Devamı

ANADOLU EFES - OLYMPIACOS

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, bu akşam deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiacos ile karşılaşacak. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka 22.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 23 maçta 11 galibiyet, 12 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, averajla 12. sırada yer alıyor. Yunan ekibi ise 16 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ligde lider konumda bulunuyor.

ANADOLU EFES'TE LARKIN İLE POIRIER BELİRSİZ

Anadolu Efes'te bu akşam oynanacak Olympiacos maçı öncesi Shane Larkin ile Vincent Poirier'in durumları belirsizliğini koruyor.

YUNAN EKİBİNDE 3 SAKAT, 4 BELİRSİZ VAR

Olympiacos'ta Keenan Evans, Thomas Walkup, Moses Wright'ın sakatlıkları bulunurken Moustapha Fall, McKissic, Vezenkov ve Vildoza'nın durumları henüz netlik kazanmadı.

Haberin Devamı

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Olympiacos, bu sezon EuroLeague’de evindeki maçlarda rakiplerine ortalama 11,36 sayı fark attı.

Anadolu Efes, EuroLeague’de deplasmanda oynadığı son 6 maçı kaybetti.

Olympiacos ile Anadolu Efes arasında, Yunanistan’da oynanan son 5 maçta ortalama 152,8 sayı atıldı.

İki takım arasında Olympiacos’un ev sahipliğinde oynanan 10 maçın 6’sını Olympiacos, 4’ünü Anadolu Efes kazandı.

MİSLİ YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU

Olympiacos'ta Evans, Walkup, Wright yok. McKissic'in bu maçta oynaması bekleniyor. Anadolu Efes'te Larkin ile Poirier'in oynama durumu belirsiz. Maçta tüm biletler satıldı. Olympiacos, 7 maç aradan sonra Fenerbahçe'ye kaybetti. Fenerbahçe karşısında kendi oyunlarını oynayamadılar. Liderlik ve Final-Four hedefleri sürüyor. Ligin en skorer ve ligin en çok asist üreten takımı olan Olympiacos dolu tribün desteğiyle birlikte net favori durumda. Anadolu Efes'in son dönemde deplasman performansı zayıf, son 6 EuroLeague deplasman maçını kaybettiler ve potalarında yüksek sayı gördüler. Olympiacos'un en az 86 sayı üretmesini bekliyorum.

Haberin Devamı

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %36’sı Olympiacos’un galibiyetini tercih etti.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu zorlu mücadelede Misli'de Şampiyon Oranlar kullanıcılarla buluşuyor. Buna göre ev sahibi Olympiacos’un zaferine 1.14 yerine 1.18 oran veriliyor. Öte yandan Anadolu Efes’in kazanır oranına 3.11 yerine 3.23 olarak gösteriliyor.

* Oranlar değişiklik gösterebilir.

AVRUPA'DA 860. RANDEVU

Anadolu Efes, Olympiacos karşısında Avrupa kupalarında 860. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 859 karşılaşmada 483 galibiyet elde etti, 376 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 612. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 611 müsabakanın 326'sını kazandı, 285'inden mağlubiyetle ayrıldı.