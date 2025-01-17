Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes sahada, canlı yayınlar Misli'de!

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Basketbolda THY EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, bugün sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

THY EuroLeague'de son 3 karşılaşmayı kazanan bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 13 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

Evinde oynadığı son iki müsabakadan galip ayrılan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i de yenerek çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatmak istiyor.

Litvanya ekibi ise organizasyondaki 4 maçlık mağlubiyet serisini dün İtalyan temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı yenerek sonlandırdı.

THY EuroLeague'de geride kalan 21 haftada 11 kez sahadan kazanarak ayrılan Zalgiris, 10 müsabakada ise mağlup oldu ve 11. basamakta kendine yer buldu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

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Fenerbahçe, EuroLeague’de oynadığı son 3 maçı kazandı.

Fenerbahçe, son 4 EuroLeague maçında ortalama 87,7 sayı attı.

Zalgiris, EuroLeague’de oynadığı son 5 maçın 4’ünü kaybetti.

Fenerbahçe, evinde Zalgiris ile oynadığı son 4 maçı kazandı.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Fenerbahçe Beko galibiyetine 1.24, Zalgiris kazanıra ise 2.80 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %51’i Fenerbahçe’ye güveniyor.

MİSLİ YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU

Fenerbahçe'de Baldwin ve Wilbekin yok. Zalgiris'te Dimsa yok. Fenerbahçe, Kızıl Yıldız deplasmanında, baştan sona organize takım oyunuyla kazanmayı bildi. Yeni transfer Errick McCollum 7 sayılık katkı verdi ancak adaptasyon sürecinde. Sakatlıktan çıkan Zagars iyi mücadele veriyor. Hayes skorer oyunuyla takımı sırtlamaya devam ediyor. Zalgiris 4 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı. Francisco'nun yıldızlaştığı günde Virtus Bologna'yı yenerek play-off iddiasını sürdürüyor. Fenerbahçe koçu Jasikevičius, "Walker ve Francisco'yu mümkün olduğunca kontrol altında tutmanız gerçekten önemli." dedi. Bu plan işlerse Fenerbahçe'nin kazanacağı bir maç olur. En az 4 farklı Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum.

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CANLI YAYIN MİSLİ'DE

Fenerbahçe Beko - Zalgiris müsabakası, Misli'de canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN SON MAÇI

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 15 Ocak Çarşamba günü konuk olduğu Kızılyıldız’ı 91-96 mağlup etti. Bu sonuçla 13. Galibiyetini alan Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis 27, Nicolo Melli ve Tarık Biberovic 16’şar sayı üretti.

ZALGIRIS'İN SON MAÇI

Zalgiris son olarak 15 Ocak Çarşamba günü konuk ettiği Virtus Bologna’yı 77-68 ile geçti. Zalgiris’te Sylvain Francisco 20, Edgaras Ulanovas 16 sayı üretti.

EKSİKLER

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Scottie Wilbekin ve Wade Baldwin IV bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas):



Atılan Sayı: 79.8 – 76.8

2 Sayı: %50.0 - %50.7

3 Sayı: %37.8 - %34.9

Serbest atış: %77.6 - %72.0

Ribaund: 35.2 – 34.6

Asist: 16.3 – 14.8

Top çalma: 5.8 – 6.3

Blok: 2.2 – 1.9



Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas):



Yenilen Sayı: 79.8 – 76.8

2 Sayı: %54.7 - %54.5

3 Sayı: %33.8 - %29.9

Serbest atış: %77.6 - %75.6

Ribaund: 32.8 – 34.4

Asist: 17.3 – 16.2

Top çalma: 6.0 – 6.1

Blok: 1.9 – 2.0



İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas):



Sayı: Nigel Hayes-Davis 17.6 – Lonnie Walker 14.0

Ribaund: Nigel Hayes-Davis 5.1 – Arnas Butkevicius 4.3

Asist: Devon Hall 4.0 – Sylvain Francisco 4.1

Top çalma: Nigel Hayes-Davis 1.1 – Sylvain Francisco 1.1

Blok: Sertaç Şanlı 0.4 – Alen Smailagic 0.5

Verimlilik: Nigel Hayes-Davis 18.6 – Sylvain Francisco 14.7



Geçmiş Karşılaşmalar:



Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in güncel formatında rakibiyle 27 kez karşılaştı ve bu maçlarda 18 galibiyet aldı.



2024-25 sezonu ilk yarısında 15 Kasım 2024 tarihinde Kaunas’ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 65-72 kazandı. Sarı - lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 18, Marko Guduric 17 sayı üretti. Zalgiris cephesinde ise Lonnie Walker 19, Sylvain Francisco 13 sayı buldu.



2024-25 Zalgiris Kaunas 65-72 Fenerbahçe Beko

2023-24 Zalgiris Kaunas 98-75 Fenerbahçe Beko

2023-24 Fenerbahçe Beko 80-78 Zalgiris Kaunas

2022-23 Fenerbahçe Beko 87-79 Zalgiris Kaunas

2022-23 Zalgiris Kaunas 86-66 Fenerbahçe Beko

2021-22 Fenerbahçe Beko 73-67 Zalgiris Kaunas

2021-22 Zalgiris Kaunas 86-75 Fenerbahçe Beko

2020-21 Fenerbahçe Beko 84-61 Zalgiris Kaunas

2020-21 Zalgiris Kaunas 99-62 Fenerbahçe Beko

2019-20 Fenerbahçe Beko 76-79 Zalgiris Kaunas

2018-19 Zalgiris Kaunas 82-99 Fenerbahçe Beko

2018-19 Zalgiris Kaunas 57-66 Fenerbahçe Beko

2018-19 Fenerbahçe Beko 80-82 Zalgiris Kaunas

2018-19 Fenerbahçe Beko 76-43 Zalgiris Kaunas

2018-19 Fenerbahçe Beko 78-61 Zalgiris Kaunas

2018-19 Zalgiris Kaunas 75-82 Fenerbahçe Beko

2017-18 Zalgiris Kaunas 67-76 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 Zalgiris Kaunas 78-85 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 Fenerbahçe Doğuş 89-90 Zalgiris Kaunas

2016-17 Zalgiris Kaunas 67 – 76 Fenerbahçe

2016-17 Fenerbahçe 82 – 68 Zalgiris Kaunas

2010-11 Zalgiris Kaunas 85 – 84 Fenerbahçe Ülker

2010-11 Fenerbahçe Ülker 80 – 72 Zalgiris Kaunas

2009-10 Fenerbahçe Ülker 68 – 76 Zalgiris Kaunas

2009-10 Zalgiris Kaunas 78 – 84 Fenerbahçe Ülker

2006-07 Zalgiris Kaunas 70 – 83 Fenerbahçe Ülker

2006-07 Fenerbahçe Ülker 84 – 75 Zalgiris Kaunas

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ANADOLU EFES, BARCELONA DEPLASMANINDA

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 22. haftasında bugün İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Palau Blaugrana'daki karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

THY EuroLeague'de oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 13. sırada yer alıyor.

Organizasyonda oynadığı son 4 karşılaşmayı da kaybeden Anadolu Efes, Barcelona'yı yenerek kötü gidişata son vermek istiyor.

Geride kalan 21 haftada 12 galibiyet alan İspanyol ekibi, 9 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve averajla 8. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 858. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 858. maçını oynayacak.

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Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 857 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 375 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 610. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 609 müsabakanın 325'ini kazandı, 284'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Barcelona, EuroLeague’de oynadığı son 3 maçı kazandı.

Anadolu Efes, EuroLeague’de oynadığı son 4 maçı kaybetti.

Anadolu Efes, EuroLeague’de deplasmanda oynadığı son 5 maçı kaybetti.

İki takım arasındaki son 5 maçta ortalama 171,8 sayı atıldı.

Barcelona’nın evinde oynanan 9 maçın 5’ini Anadolu Efes kazandı.

ŞAMPİYON ORAN

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Barcelona galibiyetine 1.34, Anadolu Efes zaferine ise 2.35 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİ HANGİ TAKIMI TERCİH EDİYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %40’ı Barcelona’nın kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU

Barcelona'da Laprovittola yok. Anadolu Efes'te Thompson ve Smits'in oynama durumu belirsiz. Barcelona, Monaco deplasmanı sonrası evinde Panathinaikos'u da devirme başarısı gösterdi. Üst sıralara doğru ilerliyorlar. İç sahada genel olarak öz güvenli ve üretken oyunla sonuca gidiyorlar. Anadolu Efes son 4 EuroLeague maçını kaybetti. Savunmadaki sıkıntılar sürüyor. Yeni koç Luca Banchi de savunmaya çözüm bulamadı. Dozier transferi yaptılar. Barcelona'nın en az 85 sayı üreteceği bir maç bekliyorum.

CANLI YAYIN MİSLİ'DE

Barcelona - Anadolu Efes müsabakası, Misli'de canlı olarak yayınlanacak.