Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes EuroLeague sahnesinde! Maçlardan tüm detaylar ve en yüksek oranlar...

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. hafta müsabakasında bu akşam Almanya'nın Bayern Münih ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE SERİ YAKALADI

Maccabi Playtika, Partizan ve LDLC ASVEL galibiyetleriyle iyi bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 6 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 6 galibiyeti bulunan 4 takımdan birisi olan Bayern Münih ise dördüncü sırada bulunuyor.

Paris Basketball, Olympiakos, Virtus Bologna, LDLC ASVEL ve Zalgiris maçlarından galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 5 maçlık galibiyet serisiyle üst sıralara yükseldi.

İki takım THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 12'sini Fenerbahçe Beko, 3'ünü ise Bayern Münih kazandı. Sarı-lacivertli takım, Alman rakibini son 5 maçında mağlup etmeyi başardı.

İSTATİSTİKLER

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Fenerbahçe, Bayern Münih ile oynadığı son 8 maçta sadece 2 kez 80 sayının üstünde attı.

Bayern Münih, Fenerbahçe'yi son 10 maçın sadece 3'ünde yenebildi.

İki takım arasındaki son 5 maçı da Fenerbahçe kazandı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçın 7'sinde 155 sayı baremi aşılamadı.

İki takım arasındaki son 10 maçın 9'unda takımlar tek haneli farkla kazandı.

İki takım arasındaki son 10 maçın 2'si uzatmalara gitti.

ANADOLU EFES'İN HEDEFİ ÜST SIRALAR

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında bu akşam İspanya'nın Baskonia ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Buesa Arena'daki müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Anadolu Efes çıktığı 8 maçta 4 galibiyet elde ederken ligde 10. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı takım gibi 4 galibiyet alan Baskonia ise 11. sırada bulunuyor.

İki ekip THY Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14'ünü Anadolu Efes, 13'ünü ise Baskonia kazandı.

Geçen sezon oynanan maçlarda Baskonia, İstanbul'dan galibiyetle ayrılırken Anadolu Efes de İspanya'da kazanan taraf olmuştu.

845. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 845. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 844 maçta 476 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 597. müsabakasını yapacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 596 mücadelenin 319'unu kazandı, 277'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

İSTATİSTİKLER

Anadolu Efes, Baskonia'yı yendiği son 5 maçın 4'ünde en az 90 sayı attı.

Baskonia, Anadolu Efes'i yendiği son 4 maçın hepsinde en az 80 sayı attı.

Baskonia, son 6 iç saha maçında Anadolu Efes'i 2 kez yenebildi.

İki takım arasındaki son 5 maçın 4'ünü Baskonia kazandı.

İki takım arasındaki son 10 maçın 9’unda 162 sayı baremi aşıldı.

İki takım arasındaki son 10 maçın 2'si uzatmalara gitti.

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EN YÜKSEK ORANLAR MİSLİ'DE

Fenerbahçe'nin sahasında Bayern Münih'i yenmesine 1.51 oran veriliyor. Konuk ekibin galibiyetine verilen oran ise 2.66 olarak dikkat çekiyor.

Bu maça oynayanların %36’sı Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

Türkiye'nin en yüksek oranlarını veren Misli Anadolu Efes'in İspanya'da galip gelmesine 2.10 oran veriyor. Ev sahibi Baskonia'nın kazanırı ise 1.59 olarak gösteriliyor.

Bu maça oynayanların %14’ü Baskonia’nın %8’i ise Anadolu Efes’in yanında yer alıyor.

Ayrıca bu iki kritik müsabaka da Misli'de canlı olarak basketbol izleyicileri ile buluşacak.