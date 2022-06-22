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Fenerbahçe Beko uzun rotasyonunda dördüncü ayrılık

#Fenerbahçe Beko#Samet Geyik#Fenerbahçe
Fenerbahçe Beko uzun rotasyonunda dördüncü ayrılık

Fenerbahçe Beko, Jehyve Floyd ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Fenerbahçe Beko’nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan Jehyve Floyd ile sarı lacivertli ekibin yollar ayrıldı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, oyuncuya teşekkür edilirken sezon sonu itibarıyla yol ayrımına gidildiği belirtildi.

Fenerbahçe Beko, uzun rotasyonunda daha önce Ahmet Düverioğlu ve Barthel'le vedalaşırken, Jan Vesely de takımdan ayrılmıştı. 

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Ahmet Düverioğlu yerine Türk kontenjanına dahil olan isim ise Samet Geyik oldu. Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz gün sezonu Türk Telekom'da  geçiren Geyik ile sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

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#Fenerbahçe Beko#Samet Geyik#Fenerbahçe

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