Fenerbahçe Beko uzatmada kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yineledi#Koronavirüs
Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demireli çılgına çeviren olay Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demirel'i çılgına çeviren olay! Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...#Volkan Demirel
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiyeye gelebilirErdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye gelebilir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Michy Batshuayi atıyor, Beşiktaş kazanıyorMichy Batshuayi atıyor, Beşiktaş kazanıyor#Beşiktaş
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Dikkat Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeliDikkat! Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeli#Kar Yağışı
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı Konyada duygusal anlar...Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı! Konya'da duygusal anlar...#Ahmet Çalık
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ayrılık iddialarına çarpıcı yorum Muslera olsam son kuruşu almadan gitmemAyrılık iddialarına çarpıcı yorum! "Muslera olsam son kuruşu almadan gitmem!"#Anders Behring Breivik
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko uzatmada kaybetti

#Fenerbahçe Beko#Aliağa Petkimspor#ING Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko uzatmada kaybetti

ING Basketbol Süper Ligi’nde düşme hattında son sıradaki Aliağa Petkimspor, evinde liderlik yarışındaki Fenerbahçe Beko’yu normal süresi 82-82 biten maçta uzatmada 95-90 mağlup etti. 

Haberin Devamı

Antrenör Burak Gören yönetimindeki ilk iç saha maçını kazanan Aliağa temsilcisi bu skorla 16 maçta 3’üncü galibiyetini alırken, ligde üst üste ikinci kez salondan mağlup ayrılan Fenerbahçe 13 galibiyette kaldı.

Fenerbahçe’de Antrenör Aleksandar Djordjevic koronavirüs testi negatif olmasına rağmen semptom gösterdiği için maça çıkamadı. Sırp çalıştırıcı karşılaşmadan önce sabah kamptan ayrılıp İstanbul’a döndü.

Maçın başında ev sahibinin Browne ve Thomas’la yakaladığı 5-0’lık seriye Fenerbahçe, Polonara ve Şehmus’la karşılık verip ardından öne geçti.

Çekişmeli geçen ilk periyodu Petkimspor, Metehan’ın skor 19-19’ken bitime 8 saniye kala bulduğu 2 sayılık isabetle 21-19 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili oyununu sürüdürüp farkı 13 sayıya kadar çıkaran Petkim, ilk yarıyı 47-36 önde bitirdi. Üçüncü periyotta Fenerbahçe, Melih’in üçlükleriyle farkı eritip periyodun bitimine 2 dakika 27 saniye kala Booker’la maçı 54-54’e getirip skoru tekrar eşitledi. Fenerbahçe, Tarık’ın üçlüğüyle son 1 dakika 50 saniyeye 57-54 önde girse de Browne’ın sayılarıyla üçüncü periyot 57-57 tamamlandı. Çekişmeli geçen dördüncü periyotta Fenerbahçe farkı 9 sayıya kadar çıkarsa da bitime 32 saniye kala ev sahibinden Armand’ın üçlüğü skoru 82-82’ye getirdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Guduric’le son şutu değerlendiremeyince maç uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde Thomas, Browne ve Hamilton’ın kritik isabetleriyle 5 sayılık üstünlüğü yakalayan ev sahibi, Fenerbahçe yine Guduric’le son hücumdan yararlanamayınca maçı 95-90 kazandı.

Petkimspor’da Browne 27, Armand 23, Thomas 21 sayıyla oynadı.

SALON: Enka

HAKEMLER: Mehmet Şahin (xx), Serhat Büker (xx), Sinem Tetik (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan (xx), Armand (xxx) 23, Thomas (xxx) 21, Browne (xxx) 27, Aldridge (xxx) 7, Hamilton (xxx) 15, Erol Can (x), Nusret (x), Metehan (x) 2

FENERBAHÇE BEKO: Melih (xxx) 16, Pierre (x) 5, Şehmus (xxx) 10, Polonara (xxx) 11, Ahmet (x) 3, Metecan (x), Tarık (xx) 6, Guduric (xxx) 14, İsmet (xx) 9, Booker (xxx) 16, Floyd (x)

1’İNCİ PERİYOT: 21-19

İLK YARI: 47-36

3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-57

NORMAL SÜRE: 82-82

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Aliağa Petkimspor#ING Basketbol Süper Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19