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Fenerbahçe Beko Unics Kazan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Fenerbahçe Beko#Unics#Fenerbahçe Basket
Fenerbahçe Beko Unics Kazan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Fenerbahçe Beko Unics Kazan basket maçı, Sarı Lacivertli temsilcimiz için kritik bir öneme sahip olacak. THY Avrupa Ligi'nde 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile başlayan Fenerbahçe Beko, yeniden çıkış gösterebilmek için galibiyete odaklandı. Rakibi karşısında çıktığı son 5 maçta 3 galibiyet elde eden Sarı Lacivertli ekibimiz, bu karşılaşmadan galibiyet elde edebilmek için parkede önemli bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Beko Unics Kazan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

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Fenerbahçe Beko Unics Kazan maçı, THY Avrupa Ligi 4'üncü Hafta mücadelesinde kritik bir önem arz ediyor. Bu karşılaşmadan galibiyet elde edebilmesi halinde üst sıraları yeniden hedefleyecek olan Fenerbahçe Beko, en iyi 5'lisi ile mücadeleye başlayacak. Peki, Fenerbahçe Beko Unics Kazan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE BEKO UNİCS KAZAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Unics Kazan maçı, 14 Ekim Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Mücadele, Bein Sports Haber kanalından canlı olarak izlenebilecek.

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#Fenerbahçe Beko#Unics#Fenerbahçe Basket

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