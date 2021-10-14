Fenerbahçe Beko Unics Kazan maçı, THY Avrupa Ligi 4'üncü Hafta mücadelesinde kritik bir önem arz ediyor. Bu karşılaşmadan galibiyet elde edebilmesi halinde üst sıraları yeniden hedefleyecek olan Fenerbahçe Beko, en iyi 5'lisi ile mücadeleye başlayacak. Peki, Fenerbahçe Beko Unics Kazan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE BEKO UNİCS KAZAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Unics Kazan maçı, 14 Ekim Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Mücadele, Bein Sports Haber kanalından canlı olarak izlenebilecek.
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