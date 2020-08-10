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Fenerbahçe Beko Topuk Yaylası'na gitti
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Igor Kokoskov yönetimindeki sarı-lacivertliler 16 Ağustos'a kadar Topuk Yaylası'nda kamp çalışması gerçekleştirecek.
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