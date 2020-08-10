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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 14:00,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko Topuk Yaylası'na gitti

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Fenerbahçe Beko Topuk Yaylası'na gitti
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Igor Kokoskov yönetimindeki sarı-lacivertliler 16 Ağustos'a kadar Topuk Yaylası'nda kamp çalışması gerçekleştirecek.

Fenerbahçe Beko Topuk Yaylasına gitti

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