Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'a son topta mağlup!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 2025-2026 sezonunun ilk haftasında TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yu 80-78 mağlup etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Can Mavisu, Uğur Akyıldız, Kaan Büyükçil
TOFAŞ: Perez 4, Yiğitcan Saybir 16, Lewis 2, Blazevic 21, Thamasson 9, Özgür Cengiz 2, Whaley 1, Tolga Geçim 5, Kidd 14, Besson 6
Fenerbahçe Beko: Bacot Jr 10, Metecan Birsen 7, Tucker 24, Melih Mahmutoğlu 5, Hall 10, Melli 3, Boston Jr 2, Onuralp Bitim 9, Zagars, Colson 8
1. Periyot: 18-18
Devre: 43-39
3. Periyot: 58-61