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Futbol
Haber Giriş: 10.03.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe Beko - Tofaş maçının saati değişti

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Fenerbahçe Beko - Tofaş maçının saati değişti
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Fenerbahçe Beko'nun TOFAŞ ile oynayacağı maçın saatinde değişiklik yapıldı. Buna göre daha önce saat 15.15’de oynanacağı açıklanan ilgili maç, aynı gün saat 13.00’da başlayacak.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 15 Mart Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı Tofaş müsabakasında saat değişikliğine gidilmiştir. Daha önce saat 15.15’de oynanacağı açıklanan ilgili maç, aynı gün saat 13.00’da başlayacaktır.

Karşılaşma için bilet satın alan ancak saat değişikliği nedeniyle mücadeleye iştirak edemeyecek taraftarlarımıza, izlemeleri gereken iade prosedürü hakkında SMS yoluyla bilgilendirme yapılacaktır."

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