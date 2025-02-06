Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid’i ağırlıyor! Canlı yayın ve Şampiyon Oranlar Misli'de

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Basketbolda THY EuroLeague'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, bu akşam İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele Misli’den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya), Guido Giovannetti (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki takım arasında oynanan son 10 maçın 6'sını Real Madrid kazanırken, son 3 maçta ise gülen taraf Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe, Euroleague'de oynadığı son 7 maçın 6'sını kazandı, iç sahada ise 4 maçtır kaybetmiyor.

Fenerbahçe, Euroleague'de oynadığı son 6 maçın 5'inde 90 ve üzerinde sayı kaydetti.

Real Madrid, Euroleague'de oynadığı son 4 maçın 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %47’si Fenerbahçe galibiyetinden yana.

MİSLİ YAZARI EVREN İÇENER'İN YORUMU

Fenerbahçe'de Baldwin ve Wilbekin yok. Yeni transfer Bango'nun kadroda olması bekleniyor. Real Madrid'de Deck, Hezonja, Ibaka yok..Dzanan Musa'nın oynama durumu belirsiz. Fenerbahçe iyi durumda. Panathinaikos maçını da kazanacak kadar iyi oynadılar ancak son anlarda yapılan basit ve hatalı faullerle maçı Panathinaikos'a verdiler. Hayes ile McCollum yüksek katkısını sürdürüyor. Real Madrid'de en skorer Hezonja önemli eksik. Real Madrid koçu Mateo, "Biz koşmayı seven bir takımız, son maçlarda daha az koşuyoruz ve kayıp veriyoruz. Fenerbahçe çok iyi oynuyor. 40 dakika boyunca savaşmalıyız." dedi. Fenerbahçe, savunmada ve hücumda çok etkili. Son dönem performansları da güven veriyor. Fenerbahçe kazanır.

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ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada ev sahibi Fenerbahçe Beko'nun kazanırına 1.31 yerine 1.34 oran verilirken maçı Real Madrid'in kazanmasına ise 2.31 yerine 2.37 oran veriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin ve Wade Baldwin IV'nin sakatlıkları devam ediyor.

FENERBAHÇE BEKO, İLK MAÇI KAZANDI

Ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.

İspanyol temsilcisi ise 25 karşılaşmada aldığı 13 galibiyet, 12 mağlubiyet ile 9. sırada kendine yer buldu.

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Ligde karşı karşıya geldikleri son maçta Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etmişti.

REAL MADRİD’DE HEZONJA’YA 1 MAÇ CEZA

İspanya ekibi Real Madrid'in Hırvat basketbolcusu Mario Hezonja, THY Avrupa Ligi'nde bir maç men cezası aldı. Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Hezonja'ya Real Madrid'in Monaco ile oynadığı 24. hafta müsabakasındaki hakemlere karşı saygısız hareketleri nedeniyle bir maç men ve 5 bin avro para cezası verildiği belirtildi. Bu kararın ardından Hezonja, Real Madrid'in yarın Fenerbahçe Beko ile yapacağı 26. hafta maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan Real Madrid'de Gabriel Deck ve Serge Ibaka yok. Dzanan Musa'nın ise oynayıp oynamayacağı ise henüz belirsiz.