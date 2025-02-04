Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a konuk olacak! Canlı yayın ve Şampiyon Oranlar Misli'de

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında bu akşam Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. OAKA Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO LİGDE 2. SIRADA
Ligde 1 maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 23 müsabakada 16 galibiyet, 7 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.
Partizan'ı 27 Aralık'ta deplasmanda 90-81 yenen Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bu mağlubiyetin ardından 2025 yılında çıktığı 6 karşılaşmayı da galibiyetle tamamladı. Anadolu Efes, ALBA Berlin, Zalgiris ve Virtus Segafredo Bologna'yı sahasında yenen Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ve Olympiakos maçlarını deplasmanda kazandı.
PANA 5. SIRADA
24 maçta 14 galibiyet, 10 yenilgisi bulunan Panathinaikos AKTOR ise 5. sırada bulunuyor. Barcelona ve Baskonia deplasmanlarında üst üste mağlup olan Yunanistan ekibi, ardından oynadığı Zalgiris ve Emporio Armani Milan maçlarını kazanmayı başardı.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Bu maça oynayan Misli üyelerinin %14'ü tercihini ev sahibi ekipten yana kullanıyor.
MİSLİ YAZARI TUTMAZ TAHMİNLER'İN YORUMU
Fenerbahçe Beko çok formda, 6 maçtır kazanıyorlar. Pana iç saha performansı konusunda ligin en iyilerinden ve çok önemli oyunculara sahip. Buna rağmen Fenerbahçe'yi ciddiye almaları gerekiyor. Son 6 maçını kazanıp önemli bir ivmeyle buraya gelecek olan Fenerbahçe Beko maçı kazanamasa bile en azından 80 sayıya ulaşacaktır. Takımımızdan önemli bir deplasman performansı bekliyorum bugün.
ŞAMPİYON ORANLAR
Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada ev sahibi Panathinaikos'un kazanırına 1.28 yerine 1.31 oran verilirken maçı Fenerbahçe Beko’nun kazanmasına ise 2.39 yerine 2.64 oran veriliyor.
*** Oranlar değişiklik gösterebilir.
ATAMAN’IN EKİBİ SON 3 MAÇI KAZANDI
Ergin Ataman'ın ekibi, Fenerbahçe Beko'yla biri Dörtlü Final'de olmak üzere oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 81-76 kazanmıştı.
İKİ TAKIMIN ARASINDAKİ MAÇLAR
İki takım bugüne kadar 38 kez karşı karşıya gelirken bu müsabakalarda Panathinaikos 21, Fenerbahçe Beko 17 galibiyet aldı.