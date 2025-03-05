Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Perşembe akşamı İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.
Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 27 maçta aldığı 18 galibiyet, 9 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.
İtalyan takımı ise 15 galibiyet, 12 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde son olarak erteleme maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendi.