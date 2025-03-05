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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak

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#Fenerbahçe Beko#THY Avrupa Ligi#EA7 Emporio Armani Milan
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Liginde EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 12:03

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi Milano ile karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Perşembe akşamı İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.

Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 27 maçta aldığı 18 galibiyet, 9 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.

İtalyan takımı ise 15 galibiyet, 12 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde son olarak erteleme maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendi.

 

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#Fenerbahçe Beko#THY Avrupa Ligi#EA7 Emporio Armani Milan

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