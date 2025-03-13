Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Asvel'i ağırlayacak! Kritik maç canlı yayın ve Şampiyon Oranlar ile Misli'de

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Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun Asvel'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edeceği karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE 2, ASVEL 15. SIRADA

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetlik performansla ikinci basamakta bulunuyor.

Organizasyonda 11 galibiyet, 17 mağlubiyeti bulunan Fransız ekibi ise 15. sırada yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki son 10 maçın 8’ini Fenerbahçe kazandı.

İki ekip arasındaki son 6 maçta ilk yarıyı Fenerbahçe önde tamamladı.

Fenerbahçe EuroLeague’de son 5 iç saha maçını kazandı.

Asvel EuroLeague’de bu sezon çıktığı 14 deplasman maçında sadece 3 galibiyet alabildi.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Karşılaşmaya bahis yapan Misli üyelerinin %8’i ev sahibi Sarı-Lacivertlilerin ilk yarı galibiyetine oynuyor.

MİSLİ YORUMCUSU BASKET GOLL’ÜN TAHMİNİ

İki maçlık deplasman turnesi sonrası evine dönen Fenerbahçe EuroLeague'in 29. haftasında Fransa'nın Asvel takımını konuk edecek. İş kazası diyebileceğimiz şok Maccabi mağlubiyeti sonrası hemen toparlanan temsilcimiz Paris ve Milano deplasmanlarında hata yapmayarak sıralamadaki yerini korudu. Kalan altı maçı minimum kayıpla geçirirlerse çeyrek finalde ev sahibi avantajını kazanacaklar. Fenerbahçe iddiası kalmayan formsuz rakibi karşısında yetenekli hücum silahları ile birlikte yüksek skorlu bir galibiyete imza atar.

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MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ağır favori olan Fenerbahçe Beko'nun galibiyetine oran açılmazken rakip ASVEL'in galibiyetinin oranı ise 4.44 yerine 4.57 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Scottie Wilbekin maçta forma giyemeyecek. Arturs Zagars'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Rakip ASVEL'de ise sezonu kapatan Mbaye Ndiaye, Fenerbahçe Beko karşısında parkede olmayacak. Parmağında sakatlığı buunan Theo Maledon'un ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak.

SON MAÇI TEMSİLCİMİZ KAZANDI

İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe Beko 77-73 kazanmıştı.

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Tek Maçtan Yatanlara %10 Misli Puan Hediye

Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…