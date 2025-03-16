×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko, son periyotta galip!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Basketbol Süper Ligi#Manisa
Fenerbahçe Beko, son periyotta galip
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 00:15

lider Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nin 21’nci haftasında Manisa Basket’i sahasında 77-73 mağlup etti.

Haberin Devamı

Basketbol Süper Ligi’nin 21’nci haftasında lider Fenerbahçe Beko, Manisa Basket’i ağırladığı maçtan 77-73 galip ayrıldı.

İki takımın da sert savunmayla başladığı ve sayı üretmekte zorlandığı karşılaşmanın ilk yarısı 33-37 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Manisa ekibinin skor üstünlüğünü koruyarak 51-45 önde bitirdiği 3’üncü periyodun ardından oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip maçın son 6 dakikasında öne geçerek zorlandığı maçı kazanmayı başardı:77-73

Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Manisa Basket’ten Lual-Acuil Jr. olurken bu sonuçla ligde tek yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Berk Kurtulmuş

FENERBAHÇE BEKO: Guduric 6, Zagars 21, Melli 2, Nigel Hayes 9, Emre Ekşioğlu, Sertaç Şanlı 5, Colson 7, Hall 6, Metecan Birsen 4, Melih Mahmutoğlu 2, McCollum 15, Tarık Biberovic

Haberin Devamı

MANİSA BASKET: Besson 6, Emre Sonsırma 12, Chiozza 15, Lual-Acuil Jr. 22, Thomas 5, Harun Apaydın, White Jr 13, Buğra Çal, Cengizhan İvedi

1’İNCİ PERİYOT: 17-19

DEVRE: 33-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 45-51

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Basketbol Süper Ligi#Manisa

BAKMADAN GEÇME!