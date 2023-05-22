Fenerbahçe Beko sezonu galibiyetle tamamladı

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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30’uncu hafta karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor’u sahasında 84-82 mağlup ederek normal sezonu galibiyetle kapadı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 24’üncü galibiyetini elde ederken, Bursa ekibi 13’üncü mağlubiyetini aldı.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, ilk periyodunu 22-21, ilk yarıyı ise 45-42 önde tamamladı. Son periyoda 64-62 önde giren Fenerbahçe, bitime 1.5 saniye kala Motley’nin 2 sayılık basketiyle karşılaşmayı 84-82 kazanarak parkeden galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Scottie Wilbekin 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Onuralp Bitim 16 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.



Öte yandan ligi daha önce 2’nci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe Beko, play-offta Tofaş ile eşleşirken, normal sezonu 5’inci sırada tamamlayan Bursaspor’un rakibi ise Pınar Karşıyaka oldu.

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SALON: Ülker Spor ve Etkinlik



HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Burak Yılmaz



Fenerbahçe Beko: Wilbekin 18, Şehmus Hazer 12, Pierre 5, Samet Geyik, Jekiri 4, Motley 17, Edwards 10, Biberovic 2, Antetokounmpo 14, Melih Mahmutoğlu 2



FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Needham 10, Clemmons 15, Onuralp Bitim 16, Dudzinski 11, Auguste 15, Yiğitcan Saybir 8, Dawkins 2, Ömer Utku Al 5, Mithat Can Özalp, Mehmet Nihat Atalan



1’İNCİ PERİYOT: 22-21



İLK YARI: 45-42



3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-62



5 FAUL: 36.44 Auguste, 39.19 Yiğitcan Saybir (Bursaspor)