Fenerbahçe Beko şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Beko 101-70 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi.

Mücadelenin en skorer ismi ise Fenerbahçe Beko’da 24 sayı kaydeden Scottie Wilbekin oldu.

Anadolu Efes'te taraftarlar, Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası protestoda bulundu.

Final serisinin üçüncü maçı 10 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, üçüncü maçı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Semih Vural

ANADOLU EFES: Larkin 5, Clyburn 7, Doğuş Özdemiroğlu 9, Ercan Osmani, Jones 2, Oturu 21, Bryant 11, Erkan Yılmaz 3, Rıdvan Öncel 8, Burak Yıldızlı 2, Melih Tunca 2

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FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 9, Calathes 13, Papagiannis 8, Wilbekin 24, Pierre 13, Tarık Biberovic 9, Şehmus Hazer 9, Metecan Birsen 2, Melih Mahmutoğlu 4, Sertaç Şanlı 5, Emre Ekşioğlu 2, Ömer Ziyaettin 3

1’İNCİ PERİYOT: 16-31

DEVRE: 38-53

3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-785 FAUL: 34.25 Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Beko)