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Basketbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında! Rakip Zenit...

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Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında! Rakip Zenit...
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak.

Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 11 müsabakada 4 galibiyet alırken, 7 kez de mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, bu performansıyla 18 takımlı ligde 13. sırada yer aldı.

Üç maçı eksik olan Zenit ise 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Büyükçekmece Basketbol 93-91 Fenerbahçe Beko (Maç sonucu)
Büyükçekmece Basketbol 93-91 Fenerbahçe Beko (Maç sonucu)

Öte yandan Fenerbahçe Beko ile Zenit, THY Avrupa Ligi'nde 3. kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda iki takım da deplasman maçlarını kazanarak birer galibiyet elde etti.

 

Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında Rakip Zenit...

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