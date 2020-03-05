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Basketbol
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Haber Giriş: 05.03.2020 - 10:20,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında! Rakip Khimki...

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Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında! Rakip Khimki...
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın Rusya ekibi Khimki'ye konuk olacak.

Khimki-Fenerbahçe Beko maçı, başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da saat 20.00'de başlayacak.

Son iki maçında play-off yolundaki rakibi Valencia ve Kızılyıldız mts'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, çift maç haftasını Rusya'da tamamlayacak.

Çok kötü başladığı sezonda son 11 maçının 8'ini kazanarak 13 galibiyetle 7. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, Khimki'yi yenmesi durumunda sezonu ilk 8'de bitirmek için büyük bir avantaj elde edecek.

Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alan Khimki, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Litvanya'da Zalgiris'e 96-85 kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 89-76 kazanmıştı.

- Avrupa'da 537. maç

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 537. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 334 maçın 197'sini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında Rakip Khimki...

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