Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında! Rakip Khimki...

Khimki-Fenerbahçe Beko maçı, başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da saat 20.00'de başlayacak.

Son iki maçında play-off yolundaki rakibi Valencia ve Kızılyıldız mts'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, çift maç haftasını Rusya'da tamamlayacak.

Çok kötü başladığı sezonda son 11 maçının 8'ini kazanarak 13 galibiyetle 7. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, Khimki'yi yenmesi durumunda sezonu ilk 8'de bitirmek için büyük bir avantaj elde edecek.

Fenerbahçe Beko'nun 1 galibiyet gerisinde 9. sırada yer alan Khimki, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Litvanya'da Zalgiris'e 96-85 kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 89-76 kazanmıştı.



- Avrupa'da 537. maç



Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 537. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 334 maçın 197'sini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.





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