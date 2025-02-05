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Fenerbahçe Beko Real Madrid'i konuk edecek

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Real Madrid#THY Avrupa Ligi
Fenerbahçe Beko Real Madridi konuk edecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 11:15

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Real Madrid ile karşılaşacak.

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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, 6 Şubat Perşembe günü İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.

İspanyol temsilcisi ise 25 karşılaşmada aldığı 13 galibiyet, 12 mağlubiyet ile 9. sırada kendine yer buldu.

Ligde karşı karşıya geldikleri son maçta Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etmişti.

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#Fenerbahçe Beko#Real Madrid#THY Avrupa Ligi

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