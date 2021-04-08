Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko, kazanması ve Anadolu Efes'in AX Armani Exchange Milan'a (İtalya) üstünlük kurması durumunda normal sezonu ilk 4 takım arasında tamamlayacak ve play-off'ta ev sahibi takım avantajını elde edecek.

Yaptığı maçların 19'unu kazanan ve 14'ünü kaybeden Real Madrid ise son haftaya 7. sırada girdi. Eflatun-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi ya da 8. basamakta bulunan Rus temsilcisi Zenit'in yenilmesi halinde adını play-off'a yazdıracak.

İki takım arasında 10. haftada İspanya'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 94-74 üstün tamamlamıştı.

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde 29. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 28 maçın 19'unu Real Madrid, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da Çek basketbolcu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de son maçına 2 Nisan Cuma günü çıktı. Barcelona’yı konuk eden Fenerbahçe Beko, mücadeleden 73-82 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Marko Guduric 19, Kyle O’Quinn ise 17 sayı üretti. Sarı-lacivertlilerin 33 hafta sonunda 20 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Fenerbahçe Beko, 4 Nisan Pazar günü konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 117-59 ile geçerek 27. maçında 21. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko'da Berkay Candan 25, Tarık Biberovic 23 sayı üretti. Fenerbahçe Beko, ligde 27 hafta sonunda ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko’da, Barcelona karşılaşmasında sakatlanan Jan Vesely ve bireysel çalışmalarına devam eden Edgaras Ulanovas bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Barcelona mücadelesinde sakatlanan bir diğer oyuncumuz Nando De Colo ise idmanlara başladı ve durumuna maç gününde karar verilecek.

Fenerbahçe Beko'da bu sezonki EuroLeague maçlarında 12 farklı oyuncu ilk beşlerde yer aldı. Tüm maçlarda ilk beşte yer alan bir oyuncu olmadı.