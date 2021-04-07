Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i konuk edecek. Fenerbahçe Beko, kazanması ve Anadolu Efes'in AX Armani Exchange Milan'a (İtalya) üstünlük kurması durumunda normal sezonu ilk 4 takım arasında tamamlayacak ve play-off'ta ev sahibi takım avantajını elde edecek. İşte, Fenerbahçe Beko Real Madrid maçına dair ayrıntılar...

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, 8 Nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

Organizasyonda çıktığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bitime 2 maç kala normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantileyerek üst üste 6. kez play-off oynamaya hak kazanmıştı.

Yaptığı maçların 19'unu kazanan ve 14'ünü kaybeden Real Madrid ise son haftaya 7. sırada girdi. Eflatun-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi ya da 8. basamakta bulunan Rus temsilcisi Zenit'in yenilmesi halinde adını play-off'a yazdıracak.

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde 29. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 28 maçın 19'unu Real Madrid, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da Çek basketbolcu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.