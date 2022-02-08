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Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Fenerbahçe Beko#Real Madrid
Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ile ertelenen müsabaka ekrana gelecek. Bu yıl iyi bir ivme gösteren ve liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan Real Madrid, Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. İki takım daha önce kariyeri boyunca 20 kez karşı karşıya gelmiş, Fenerbahçe Beko, rakibi karşısından 9 kez galibiyet almayı başarmıştı. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

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Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ile THY Avrupa Ligi'nde heyecan dolu mücadele devam ediyor. 20 galibiyet, 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunu kaptırmayan Real Madrid, geçtiğimiz yılların Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Peki, Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi erteleme mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk edecek. 8 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

KUPADA KURALAR ÇEKİLDİ

Bitci Türkiye Kupası’nın kura çekimi İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yetkilileri ve Bitci Türkiye Kupası’nda mücadele edecek takımların temsilcileri kura çekiminde yer aldı.

Kura çekimi öncesi TBF Erkek Ligleri Direktörü Turgay Çataloluk, takımlara başarı diledi.

TBF Başkan Vekili Ömer Onan ise kupanın geçen sene Covid-19 sebebiyle yapılamadığını hatırlatarak, "Basketbolseverlerin sevdiği bir organizasyon. Kulüpler yoğun tempolardan geliyor. Birbirinden çekişmeli maçlar olacak. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

15-16 Şubat 2022 tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale kalan ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Bursa’da bir araya gelecek.

18-20 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

15 Şubat Salı

18.00 Gaziantep Basketbol - Galatasaray Nef

20.30 Tofaş - Fenerbahçe Beko

16 Şubat Çarşamba

18.00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka

20.30 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

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#Fenerbahçe Beko#Real Madrid

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