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Fenerbahçe Beko Real Madrid basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Fenerbahçe Beko#Real Madrid#Euroleague 2024-2025
Fenerbahçe Beko Real Madrid basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 09:43

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ile EuroLeague 2024-2025 sezonu karşılaşması basketbolseverlerle buluşacak. İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda büyük çekişmeler yaşanmıştı. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı, EuroLeague 2024-2025 sezonu kapsamında büyük bir heyecana sahne olacak. Bu sezon her iki takım da güçlü kadrolarıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe Beko, sahasında zorlu rakibini yenmek için tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedeflerken, Real Madrid de kazanarak Final Four hedefine doğru sağlam adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor. 

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRİD BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EuroLeague 2024-2025 sezonu kapsamında Fenerbahçe Beko - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 20.30'da S Sport 2 ekranlarında olacak.

 

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#Fenerbahçe Beko#Real Madrid#Euroleague 2024-2025

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