Fenerbahçe Beko Real Madrid basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Real Madrid basket maçı ile mücadele kaldığı yerden devam ediyor. THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe Beko, toparlanma sürecine devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRİD BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırlıyor. 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Haber kanalından izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebileceksiniz.

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertli ekip, 25. haftaya 11 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada girdi.



Real Madrid ise 18 galibiyet, 6 yenilgiyle lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada yer aldı.



THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Real Madrid 81-77 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 534. MAÇ



Fenerbahçe Beko, bugünkü karşılaşmayla Avrupa kupalarında 534. mücadelesine çıkacak.



Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 533 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 227 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 331 maçın 195'ini kazandı, 136'sında ise sahadan mağlup ayrıldı.



Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile 20 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 11'ini eflatun-beyazlılar, 9'unu ise sarı-lacivertliler kazandı.





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