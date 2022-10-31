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Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı devirip liderliğini sürdürdü

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#Fenerbahçe Beko#Pınar Karşıyaka#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyakayı devirip liderliğini sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 10:09

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 100-88 mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 100-88 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Sarı lacivertliler, Euroleague'nin ardından Basketbol Süper Ligi'nde de 5'te 5 yaptı.

Sarı-lacivertli ekipte Scottie Wilbekin kaydettiği 27 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Jonathan Motley ise 22 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Pınar Karşıyaka’da ise Angel Delgado’nun 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Edis

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 7, Guduric 4, Metecan Birsen 2, Hayes-Davis 12, Motley 22, Wilbekin 27, Booker 7, Melih Mahmutoğlu 17, Şehmus Hazer 2, Samet Geyik, Biberovic

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 14, Jaylon Brown 8, Kuzminskas 15, Vitto Brown 12, Delgado 18, McCollum 17, Berkan Durmaz 4, Thomas Akyazılı, Ali Efe Barış 

1’İNCİ PERİYOT: 18-26

İLK YARI: 49-49

3’ÜNCÜ PERİYOT: 83-66

5 FAUL: 32.52 Vitto Brown, 38.29 Jaylon Brown (Pınar Karşıyaka)

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#Fenerbahçe Beko#Pınar Karşıyaka#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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