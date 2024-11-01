Fenerbahçe Beko - Partizan maçı canlı yayın kanalı! Fenerbahçe Beko - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi'nin 7. haftası maçları kapsamında bu akşam Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı bugün Partizan'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde maçın yayıncı kuruluşu ve saati gibi ayrıntılar merak edilip araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

FENERBAHÇE BEKO - PARTİZAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

HEDEF 2'DE 2

İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup eden Fenerbahçe, Partizan'a da üstünlük kurarak sezonun ikinci çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

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THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada yer alıyor. Oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Partizan ise 13. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Beko ile Partizan, THY Avrupa Ligi'nde 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 maçın 8'ini sarı-lacivertliler, 6'sını ise Sırbistan temsilcisi kazandı.