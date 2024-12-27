Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanında! Kritik maçtan son detaylar ve Misli ile Şampiyon Oranlar burada

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 18. haftasında bu akşam Partizan ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan'daki müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

ÜST ÜSTE MAĞLUBİYETLER

İlk 16 maçta 10 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 1 maç eksiğiyle 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, son olarak Barcelona'ya deplasmanda 90-63 mağlup olmuştu.

DEPLASMAN KARNESİ

İstanbul'da 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi gören Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise 6 galibiyet alırken 2 kez maç kaybetti.

FENERBAHÇE BEKO'NUN EKSİKLERİ

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Arturs Zagars ve Wade Baldwin bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

PARTIZAN DA ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde 14. sırada yer alan ve 10 yenilgi gören Partizan, son iki maçını da kaybetti. Evinde Asvel'e yenilen Obradovic'in öğrencileri, İstanbul'da da Anadolu Efes engeline takıldı.

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PARTIZAN'DA EKSİKLER

Obradovic'in takımında Iffe Lundberg, Vanja Marinkovic ve Mitar Bosnjakovic forma giyemeyecek. Frank Ntilikina'nın durumu ise belirsiz.

Partizan – Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken notlar

- Fenerbahçe, EuroLeague’de oynadığı son 5 maçın 4’ünü kaybetti.

- Partizan, son 4 resmi maçını kaybetti.

- Fenerbahçe, bu sezon oynanan ilk maçta rakibini evinde 89-72 mağlup etti.

- Fenerbahçe, Partizan’ın sahasında oynanan 4 maçın 3’ünü kazandı.

- İki takım arasındaki son 4 maçta ortalama 171,5 sayı atıldı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %14’ü Partizan’ın kazanacağını düşünürken yine %14’lük kesim Fenerbahçe’nin galip gelmesini bekliyor. Misli'den canlı yayınlanacak maçta Partizan'ın galibiyetine 1.54; Fenerbahçe Beko galibiyetine ise 1.90 oran veriliyor.



