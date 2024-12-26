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Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanında galibiyet arıyor

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#FENERBAHÇE BEKO#THY Euroleague#Partizan
Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanında galibiyet arıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 11:55

THY EuroLeague'in 18. haftasında Partizan ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak.

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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 18. haftasında 27 Aralık Cuma günü Sırbistan'ın Partizan ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, 6 yenilginin 4'ünü son 5 maçta yaşadı.

Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ülker Arena'da oynanan müsabakadan Fenerbahçe Beko, 89-72'lik skorla galip ayrılmıştı.

İki takım daha önce 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 9'unu sarı-lacivertliler kazandı, 6 maçta ise Sırbistan ekibi parkeden galibiyetle ayrıldı.

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#FENERBAHÇE BEKO#THY Euroleague#Partizan

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