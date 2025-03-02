Fenerbahçe Beko Paris Basketbol'un konuğu olacak

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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Pazartesi akşamı deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Adidas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 karşılaşmada 17 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Olympiakos'un ardından 2. sırada yer alıyor.

Fransa temsilcisi ise oynadığı 26 maçta 16 kez sahadan galip ayrılırken, 10 müsabakada da rakiplerine kaybetti ve 4. basamakta kendine yer buldu.

İki takım arasında daha önce Aralık 2024'te oynanması planlanan müsabaka, ev sahibi ekibin oyuncularının yaşadığı salgın hastalık nedeniyle ertelenmişti.