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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a son saniyede mağlup oldu!

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#FENERBAHÇE BEKO#Panathinaikos#THY Euroleague
Fenerbahçe Beko, Panathinaikosa son saniyede mağlup oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 01:03

EuroLeague'in 25'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Panathinaikos'a 91-90 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Panathinaikos, 15'inci galibiyetini alırken; Fenerbahçe Beko, 8'inci kez parkeden yenilgiyle ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise Panathinaikos'ta 23 sayı kaydeden Kostas Sloukas oldu.

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Basketbol THY EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 91-90 mağlup oldu.

Bu sonuçla, bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 8. kez sahadan yenik ayrıldı. Yunanistan ekibi ise 15. kez galip geldi.

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Mücadelenin ilk dakikaları karşılıklı basketlere sahne olurken, Grant ve Nunn ile etkili olan Panathinaikos AKTOR, 4. dakikayı 14-9 önde geçti. Çeyreğin ortalarında toparlanan Fenerbahçe Beko, eşitliği yakalasa da (14-14) Gabriel ve Sloukas ile skor üreten Yunanistan temsilcisi periyodun bitimine 1 dakika 48 saniye kala farkı 7 sayıya çıkardı: 21-14. Oyunun iki yönünde etkinliğini artıran sarı-lacivertliler, Colson'ın son saniye basketiyle çeyreği 24-24 eşitlikle tamamladı.

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İkinci periyotta üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe karşısında kolay sayılar bulan ev sahibi takım, 15. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 37-28. Çeyreğin ikinci bölümünde topu iyi paylaşan sarı-lacivertliler, farkı kapatsa da Nunn'ın basketiyle Panathinaikos, soyunma odasına 41-40 önde gitti.

Soyunma odasından Zagars ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle dönen Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 48-45 üstün bitirdi. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği bu periyotta üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, Hall'un son saniyedeki üç sayılık basketiyle dördüncü çeyreğe 64-61 üstün girdi.

Son periyodun ilk bölümünde McCollum'un oyuna ağırlığını koymasıyla skor avantajını sürdüren Fenerbahçe Beko, son 5 dakikaya 75-71 üstün gitti. Sloukas ve Nunn'ın basketlerine Guduric ve McCollum ile karşılık veren sarı-lacivertliler, 38. dakikayı 83-82 geride geçti. Son bölüm büyük çekişmeye sahne olurken bitime 13 saniye kala Guduric'in top kaybının ardından yapılan faul ile serbest atış çizgisine giden Yunanistan ekibi, Sloukas ile 2'de 2 yaptı: 90-90. Fenerbahçe'de Hayes-Davis'in son saniyede Nunn'a yaptığı faulle Panathinaikos yeniden çizgiye gitti. Sarı-lacivertliler, ev sahibi takımda Nunn'ın 1.1 saniye kala kaydettiği serbest atış sayısıyla rakibine 91-90 mağlup oldu.

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#FENERBAHÇE BEKO#Panathinaikos#THY Euroleague

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