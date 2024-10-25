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Fenerbahçe Beko Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 08:27

Fenerbahçe Beko Panathinaikos basket maçı, iki takımın kariyeri boyunca 21'inci karşılaşması olacak. Panathinaikos karşısında 11 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, rakibine 9 kez mağlup oldu. Sarı Lacivertli temsilcimiz, evinde oynadığı 7 karşılaşmadan ise 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle ayrıldı. Peki, Fenerbahçe Beko Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Fenerbahçe Beko Panathinaikos basket maçı, THY Avrupa Ligi'nde 5'inci Hafta puan tablosu üzerinde belirleyici olacak. Şu ana kadar ligde çıktığı 4 maçta 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, galibiyet serisini arttırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko Panathinaikos basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 5'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe BekoPanathinaikos'u konuk edecek. 25 Ekim Cuma günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, S Sport ve Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

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