Canlı | Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı

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Euroleague'in play-off turu üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos kozlarını paylaşıyor.
İkinci çeyrek bitti
Fenerbahçe Beko: 35
Olympiakos: 38
Fenerbahçe Beko Olympiakos MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 20.45'te başlayan mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebiliyor.
3 galibiyete ulaşan takımın final-four’a yükseleceği eşleşmede 1-1’lik eşitlik bulunuyor. Seride 4. maç cuma günü yine sarı lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılacak.
Çeyrek finalde dün oynanan maçlarda Real Madrid, Partizan’ı deplasmanda 82-80 yenerek ilk galibiyetini alıp seriyi 2-1’e getirdi.
Deplasmanda Maccabi Tel Aviv’i 83-78 yenen Monaco da seride 2-1 öne geçti.