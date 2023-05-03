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Canlı | Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı

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#Fenerbahçe Beko#Olympiakos#Thy Avrupa Ligi
Canlı | Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 16:11

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, Euroleague'in play-off turu üçüncü maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Euroleague'in play-off turu üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos kozlarını paylaşıyor.

İkinci çeyrek bitti

Fenerbahçe Beko: 35

Olympiakos: 38

Fenerbahçe Beko Olympiakos MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.45'te başlayan mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebiliyor.

3 galibiyete ulaşan takımın final-four’a yükseleceği eşleşmede 1-1’lik eşitlik bulunuyor. Seride 4. maç cuma günü yine sarı lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılacak.

Çeyrek finalde dün oynanan maçlarda Real Madrid, Partizan’ı deplasmanda 82-80 yenerek ilk galibiyetini alıp seriyi 2-1’e getirdi.

Deplasmanda Maccabi Tel Aviv’i 83-78 yenen Monaco da seride 2-1 öne geçti.

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#Fenerbahçe Beko#Olympiakos#Thy Avrupa Ligi

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