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Fenerbahçe Beko Olympiacos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

#THY Euroleague#Fenerbahçe Beko#Olympiacos
Fenerbahçe Beko Olympiacos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi İşte canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u konuk ediyor. Fenerbahçe Beko, son resmi karşılaşmasına 8 Ocak Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda çıktı. Darüşşafaka’yı konuk etti. Fenerbahçe Beko, rakibine 61-79 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre 17, Achille Polonara 12 sayı üretti. Fenerbahçe Beko'nun 15 maç sonunda 13 galibiyeti bulunuyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak THY EuroLeague mücadelesine çevrildi. Peki Fenerbahçe Beko Olympiacos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

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Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely, Nando De Colo, Danilo Barthel ve Marial Shayok’un sakatlıkları bulunuyor. Pierria Henry, son 13 EuroLeague karşılaşmasının 12’sinde en az bir top çaldı. Henry, son 10 EuroLeague maçının dokuzunda en az bir üçlük isabeti buldu ve son yedi karşılaşmasının altısında ise çift haneli sayılarda verimlilik puanına erişti. Pierria Henry, bu sezon yakaladığı 1.9 top çalma ortalamasıyla EuroLeague genelinde ikinci sırada bulunuyor. Achille Polonara, bu sezon iki sayılık atışlarda yakaladığı %72.5 isabet oranıyla en iyi beşinci oyuncu. Ahmet Düverioğlu, %67.2 iki sayı yüzdesiyle EuroLeague tarihinde en iyi altıncı isim.

FENERBAHÇE BEKO OLYMPİACOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos’u konuk ediyor. 11 Ocak Salı günü (bu akşam) 20.45’te oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Angel Miguel Perez (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Michele Rossi (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.

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