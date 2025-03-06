Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano deplasmanında! Kritik maç canlı yayın ve Şampiyon Oranlar ile Misli'de

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Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanacak müsabaka, bu akşam 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 27 maçta aldığı 18 galibiyet, 9 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde son olarak erteleme maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendi.

İtalyan takımı ise 15 galibiyet, 12 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe, EuroLeague’de deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4’ünde 81.5 sayı baremini aştı.

- İki ekip arasında Milano’nun sahasında oynanan son 4 maçın 3’ünü Fenerbahçe kazandı.

- Milano, EuroLeague’de evinde oynadığı son 5 maçın 4’ünde 82.5 sayı baremini aştı.

- Fenerbahçe’nin EuroLeague’deki son 9 maçının 8’i 162.5 Üst bitti.



MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Bu maça oynayan Misli üyelerinin %22'si temsilcimiz Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ YAZARI BASKETGOLL'ÜN YORUMU

Milano, Zalgiris ve Monaco galibiyetleri ile birlikte sezon sonuna kadar ilk altıya girme şansını devam ettirdi. Fenerbahçe koçu Sarunas Jasikevicius'un da dediği gibi rotasyonda kısa dizilişe geçtiklerinden beri çok iyi basketbol oynuyorlar. Parkede olan tüm oyuncuları yayın gerisinden iyi şutörler ve üç sayı çizgisini korumak temsilcimiz adına büyük önem taşıyor. Zira İtalyan temsilcisi iyi bir şut ritmi yakalarsa temsilcimiz adına beklenenden daha zor bir maç olur. Temsilcimiz, Pazartesi günü ertelenen maçta Paris'e karşı iyi bir geri dönüş ile kazanarak sıralamada ikinci sırayı sağlam bir şekilde korudu. Son zamanlarda EuroLeague'de mükemmel basketbol oynayan Milano, Fenerbahçe gibi üst düzey rakiplere karşı oynarken daha çok motive oluyor. İlk maçta temsilcimizi 91-85 yenmeyi başarmışlardı. İtalyan temsilcisinin bu maça dinlenmek ve hazırlanmak için daha fazla zamanları oldu. Fenerbahçe erteleme maçında Paris karşısında yıprandı ve hemen akabinde ikinci deplasman maçına çıkacak olmaları kendilerini maç sonu fiziksel olarak zorlayacaktır. Milano'nun kazanmasının sürpriz olmayacağı maçta Milano +2.5 handikapta kalır.

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MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Olimpia Milano galibiyetine 1.72 yerine 1.77 oran verilirken Fenerbahçe Beko'nun galibiyetinin oranı ise 1.62 yerine 1.66 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

FENERBAHÇE’DE TEK EKSİK VAR

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.

MİLANO’NUN EKSİKLERİ

Olimpia Milano'da ise sakatlıkları bulunan Leandro Bolmaro, Josh Nebo temsilcimize karşı forma giyemeyecek. Shavon Shields ve Nenad Dimitrijevic'in durumları belirsizliğini koruyor.