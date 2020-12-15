Fenerbahçe Beko Oliimpia Milano basket maçı için geri sayım başladı. THY Avrupa Ligi'nde aldığı art arda yenilgilerin ardından toparlanmak isteyen Fenerbahçe Beko, Oliimpia Milano karşısında ilk adımı atmak için mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Beko Oliimpia Milano basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE BEKO OLİMPİA MİLANO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 14'üncü Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Oliimpia Milano'yu konuk edecek. 15 Aralık Salı günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, Bein Haber'de şifresiz izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular Jan Vesely ve Lorenzo Brown'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka maçında sol baldırında kas sakatlığı yaşayan Vesely'nin tedavisine başlandığı ve Çek pivotun antrenmanlara dönüş süresinin 7-10 gün olarak belirlendiği aktarıldı.



Aynı müsabakada kasık bölgesinde sakatlık yaşayan Brown'ın son durumunun ise bugün THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan ile oynanacak müsabakadan önce belli olacağı belirtildi.