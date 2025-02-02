Fenerbahçe Beko, 'ocak'ta tüm rakiplerini yaktı!

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Futbolda olduğu gibi erkek basketbolunda da tarihinin en pahalı ve iddialı kadrolarından birini kuran Fenerbahçe, ocak ayında oynadığı 10 resmi maçı da kazanarak 10’da 10 yaptı.

Ocak ayında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 4, THY Euroelague’de ise 6 müsabaka oynayan sarı lacivertli takım, bunların hepsini en az 5 sayılık farklarla galip tamamladı. 16 haftası tamamlanan Türkiye Ligi’nde sadece 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, açık ara liderlik koltuğunda oturuyor. Litvanyalı koç Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri, tarihin belki de en çekişmeli sezonuna sahne olan Eurolegue’de ise 1 maç eksiğiyle lider Olympiakos’un gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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MCCOLLUM TAM İSABET

Ocak ayındaki 10 maçlık maratonda Euroelague’in zirvesindeki Olympiakos’u da deplasmanda devirmeyi başaran Fenerbahçe’nin THY Euroleague’deki müthiş çıkışında yeni transfer Errick McCollum’un da büyük katkısı oldu. Oynadığı 4 karşılaşmada 10 sayı, 1.5 ribaund, 1.5 asist ortalamalarına ulaşan ABD’li oyun kurucu, önceki gün 95-81 kazanılan Virtus Bologna maçında 15 sayı, 2 ribaund, 3 asistle sahanın en iyileri arasına girdi.