Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçında 2 Aralık Perşembe günü kendi evinde Fransız ekibi Monaco'yu konuk edecek. THY Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, 16. sırada yer alıyor. Monaco ise puan cetvelinde 11. sırada bulunuyor. İşte, Fenerbahçe Beko-Monaco maçının ayrıntıları...

Fenerbahçe Beko-Monaco maçı 2 Aralık Pereşmbe günü yapılacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Müsabaka, beIN Sports Haber kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Öte yandan iki ekip de THY Avrupa Ligi'nde ilk kez bir birine rakip olarak sahaya çıkacak.