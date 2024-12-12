×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko - Monaco#Fenerbahçe Beko - Monaco Hangi Kanalda#Euroleague
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 13:59

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko bu akşam Monaco ile karşı karşıya geliyor. THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda 4 oyuncu eksiği bulunuyor. EuroLeague’de 2. Sırada yer alan sarı-lacivertliler gözünü zirveye dikti. Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçla ilgili detaylar!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi 15. Haftasında bugün Fransız temsilcisi Monaco’yu konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak maç öncesi sarı-lacivertlilerin 4 eksiği bulunuyor. Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Devon Hall, Dyshawn Pierre ve Arturs Zagars sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe Beko – Monaco yayın saati ve kanalı da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in 15. haftasında 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45’te Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Kritik mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu sezon 14 maçta 10 galibiyet alarak ikinci sırada yer alan Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki güçlü performansını sürdürmek istiyor. 14 maçta 9 galibiyetle 4. sırada yer alan Fransız temsilcisi Monaco ise, zorlu deplasmanda galibiyet arayacak.

Haberin Devamı

4 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Devon Hall, Dyshawn Pierre ve Arturs Zagars sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko - Monaco#Fenerbahçe Beko - Monaco Hangi Kanalda#Euroleague

BAKMADAN GEÇME!