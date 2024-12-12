Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi 15. Haftasında bugün Fransız temsilcisi Monaco’yu konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak maç öncesi sarı-lacivertlilerin 4 eksiği bulunuyor. Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Devon Hall, Dyshawn Pierre ve Arturs Zagars sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe Beko – Monaco yayın saati ve kanalı da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in 15. haftasında 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45’te Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Kritik mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu sezon 14 maçta 10 galibiyet alarak ikinci sırada yer alan Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki güçlü performansını sürdürmek istiyor. 14 maçta 9 galibiyetle 4. sırada yer alan Fransız temsilcisi Monaco ise, zorlu deplasmanda galibiyet arayacak.

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4 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin, Devon Hall, Dyshawn Pierre ve Arturs Zagars sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.