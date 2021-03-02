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Basketbol
AA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Milano deplasmanında

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Fenerbahçe Beko, Milano deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak.

Mediolanum Forum'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ligde 10 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Anadolu Efes karşısında son bulan sarı-lacivertli ekip, 15 galibiyet, 11 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

Darüşşafaka Tekfen: 64 - Fenerbahçe Beko: 66
Darüşşafaka Tekfen: 64 - Fenerbahçe Beko: 66

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi İtalyan temsilcisi 79-71 kazanmıştı.

 

Fenerbahçe Beko, Milano deplasmanında

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