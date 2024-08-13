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Fenerbahçe Beko, Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesini uzattı

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#Basketbol#Fenerbahçe Beko#Mert Emre Ekşioğlu
Fenerbahçe Beko, Mert Emre Ekşioğlunun sözleşmesini uzattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 14:01

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldığı açıklandı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve geçen sezon çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Koleji Novotel formaları giyen genç sporcumuz Mert Emre Ekşioğlu ile kulübümüz arasında iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Koleji Novotel’de görev yapan 22 yaşındaki şutör oyuncu, Fenerbahçe Beko’ya Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası kulvarlarında katkı sağlamıştı.

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#Basketbol#Fenerbahçe Beko#Mert Emre Ekşioğlu

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